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Porr zeichnet UBM-Hybridkapital für 56,4 Mio. Euro

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Porr will Zusammenarbeit mit UBM verstärken
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Der Baukonzern Porr stärkt seine Bande mit dem Immobilienentwickler UBM. Die Porr AG beabsichtigt, der UBM Development AG Hybridkapital im Volumen von 56,4 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen, wie das Unternehmen am Dienstag in Wien mitteilte. Der Porr-Aufsichtsrat hat der Zeichnung bereits zugestimmt. Mit der Kapitalspritze wollen die beiden Unternehmen ihre jahrzehntelange operative Zusammenarbeit weiter intensivieren.

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Die Konditionen für das Kapital orientieren sich laut Porr an jenen marktüblichen Bedingungen, die die UBM im Rahmen ihres "UBM Green Hybrid Bonds 2025" auch internationalen Investoren angeboten hat. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft, bei der die Porr zahlreiche Bauausführungen für UBM-Projektentwicklungen übernimmt, während die UBM im Gegenzug Projekte der Marke "Porr Living" vertreibt.

Künftig soll insbesondere die Entwicklung von leistbarem Wohnraum in den Fokus rücken. "Die PORR und die UBM wollen in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten und diese Partnerschaft angesichts geänderter Marktbedingungen und bei laufender Evaluierung weiter intensivieren", erklärte Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. Großes Potenzial sehe das Unternehmen beim Vertrieb der konzerneigenen Wohnbau-Lösungen. Unter der Marke "Porr Living" errichtet der Baukonzern Wohnungen in Elementbauweise zu Baukosten von rund 2.000 Euro pro Quadratmeter.

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