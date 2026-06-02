Porr zeichnet UBM-Hybridkapital für 56,4 Mio. Euro

Die Konditionen für das Kapital orientieren sich laut Porr an jenen marktüblichen Bedingungen, die die UBM im Rahmen ihres "UBM Green Hybrid Bonds 2025" auch internationalen Investoren angeboten hat. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft, bei der die Porr zahlreiche Bauausführungen für UBM-Projektentwicklungen übernimmt, während die UBM im Gegenzug Projekte der Marke "Porr Living" vertreibt.

Künftig soll insbesondere die Entwicklung von leistbarem Wohnraum in den Fokus rücken. "Die PORR und die UBM wollen in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten und diese Partnerschaft angesichts geänderter Marktbedingungen und bei laufender Evaluierung weiter intensivieren", erklärte Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. Großes Potenzial sehe das Unternehmen beim Vertrieb der konzerneigenen Wohnbau-Lösungen. Unter der Marke "Porr Living" errichtet der Baukonzern Wohnungen in Elementbauweise zu Baukosten von rund 2.000 Euro pro Quadratmeter.