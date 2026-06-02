DO&CO will Dividende für 2025/26 auf 2,50 Euro erhöhen

Die endgültige Beschlussfassung über die Gewinnausschüttung erfolgt im Rahmen der 28. ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens. Diese ist für den 23. Juli 2026 anberaumt.

Zuletzt verzeichnete der Caterer ein deutliches Wachstum: In den ersten drei Quartalen 2025/26 kletterte das Konzernergebnis gestützt durch eine anhaltend starke Nachfrage im Airline-Catering um knapp 16 Prozent auf 84,6 Mio. Euro. Auch der Umsatz erreichte mit 1,87 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert.