Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent

Hauptverantwortlich für den Anstieg waren Dienstleistungen, die laut Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk nach wie vor der größte Inflationstreiber sind. In diesem Bereich stiegen die Preise im Jahresvergleich um 4,4 Prozent und damit noch stärker als im April mit einem Plus von 4,1 Prozent. Dazu trugen unter anderem deutliche Preisschübe für Flugtickets bei. Einen kräftigen Preissprung auf 1,4 Prozent gab es auch bei Industriegütern, die im Monat davor noch leicht um 0,8 Prozent gestiegen waren.

Von den Energieträgern ging im Mai in Summe ein etwas geringerer Inflationsdruck aus als zuletzt. Während es bei Benzin einen moderaten Anstieg gab, sanken die Preise für Diesel und Heizöl im Monatsabstand.

Lebensmittel, Tabak und Alkohol verteuerten sich im Jahresabstand um 2,4 Prozent, etwas weniger kräftig als im April mit einem Plus von 2,6 Prozent. Die Kerninflation lag im Mai bei 3,3 Prozent. Der Indexstand und weitere Ergebnisse für den Berichtsmonat werden am 17. Juni bekanntgegeben.