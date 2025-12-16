Pfizer enttäuscht mit Ausblick für 2026

Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt 3,05 Dollar erwartet. Der Umsatz soll sich auf 59,5 bis 62,5 Mrd. Dollar (50,6 Mrd. bis 53,2 Mrd. Euro) belaufen. Hier lagen die Schätzungen bei 61,59 Mrd. Die Einnahmen aus Covid-19-Produkten sollen dabei um etwa 1,5 Mrd. Dollar niedriger ausfallen als für 2025 erwartet. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 1,6 Prozent nach.