Pfandbriefbanken erwarten leicht steigende Immobilienpreise

Im vergangenen Jahr waren die Preise um rund vier Prozent gestiegen und 2024 um knapp zwei Prozent. Zum Ausblick auf das laufende Jahr äußerte sich Bergmann auf der Jahrespressekonferenz vorsichtig. Der Iran-Krieg habe nicht nur die ohnehin schon hohe Unsicherheit im Markt verstärkt, sondern wirke sich auch negativ auf Inflation und Wirtschaftswachstum aus.

Die Institute hätten ihr Geschäft mit Immobilienkrediten und die Ausgabe von Pfandbriefen 2025 trotz des schwierigen Umfelds ausgeweitet. Die Institute profitierten von einer anhaltenden Erholung am Immobilienmarkt und erhöhten ihre Zusagen für neue Darlehen um knapp 16 Prozent auf 148,6 Milliarden Euro. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von der Finanzierung von Wohnimmobilien. "Angesichts der zahlreichen Krisen und geopolitischen Konflikte haben die vdp-Mitgliedsinstitute das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich bewältigt", sagte Bergmann.