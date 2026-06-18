Tschechische Notenbank erhöhte Leitzins erstmals seit 2022

Der ČNB-Rat begründete die jüngste Maßnahme damit, dass man in der tschechischen Wirtschaft "Risiken einer höheren Inflation" sehe. "Für den weiteren Vorgang stehen alle Optionen offen," sagte dazu der ČNB-Chef Aleš Michl. Man wolle die Preisstabilität gewährleisten und lasse sich "von niemandem beeinflussen".

Für die Anhebung des Leitzinses stimmten sechs von sieben Mitgliedern des ČNB-Gremiums. Ein Mitglied war für die Beibehaltung des Leitzinses bei 3,50 Prozent. Analysten haben die Maßnahme der Zentralbank erwartet.