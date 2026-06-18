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Tschechische Notenbank erhöhte Leitzins erstmals seit 2022

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Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent erhöht
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Die Tschechische Nationalbank (ČNB) hat am Donnerstag erstmals seit 2022 den Leitzins erhöht, und zwar um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 Prozent. Dies teilte der ČNB-Sprecher Jakub Holas mit. Gleichzeitig handelt es sich um die erste Leitzins-Änderung seit 13 Monaten.

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Der ČNB-Rat begründete die jüngste Maßnahme damit, dass man in der tschechischen Wirtschaft "Risiken einer höheren Inflation" sehe. "Für den weiteren Vorgang stehen alle Optionen offen," sagte dazu der ČNB-Chef Aleš Michl. Man wolle die Preisstabilität gewährleisten und lasse sich "von niemandem beeinflussen".

Für die Anhebung des Leitzinses stimmten sechs von sieben Mitgliedern des ČNB-Gremiums. Ein Mitglied war für die Beibehaltung des Leitzinses bei 3,50 Prozent. Analysten haben die Maßnahme der Zentralbank erwartet.

PRAGUE - TSCHECHIEN: FOTO: APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN

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