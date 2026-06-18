Infineon gewinnt Patentverfahren gegen Innoscience

Innoscience dürfe nach der Entscheidung keine patentverletzenden Produkte in Deutschland herstellen und vermarkten und müsse Schadenersatz an Infineon zahlen. "Es handelt sich bereits um die dritte und vierte juristische Niederlage von Innoscience in einer Serie von Gerichtsverfahren, in denen jeweils entschieden wurde, dass Produkte von Innoscience Infineon-Patente verletzen", erklärte der Chipkonzern. Die GaN-Technologie spiele eine zentrale Rolle bei Anwendungen für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.