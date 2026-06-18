EZB: Euro-Wirtschaft könnte etwas höhere Zinsen verkraften

Die EZB hat die Zinsen jüngst auf 2,25 Prozent angehoben und sich weitere Schritte nach oben offengehalten. Die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Konflikts haben die Inflation im Euroraum in die Höhe getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Mai um durchschnittlich 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die EZB peilt mittelfristig ein Stabilitätsziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent an. Sie will vermeiden, dass sich ein durch den Iran-Konflikt ausgelöster Anstieg der Energiekosten auf andere Preise ausweitet. EZB-Chefvolkswirt Lane hat vor diesem Hintergrund ein weiterhin proaktives geldpolitisches Agieren in Aussicht gestellt.