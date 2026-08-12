Aroundtown-Tochter Grand City Properties bestätigt Prognose

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Der Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) liegt dank höherer Mieteinnahmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Nettomieteinnahmen legten im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf etwas mehr als 219 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zog um drei Prozent auf 174 Mio. Euro an, wie das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.

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