Orsted verkauft sein europäisches Onshore-Geschäft

Orsted legt Fokus auf das Geschäft mit Windparks auf See
 © APA/APA/AFP/THOMAS TRAASDAHL
©APA/APA/AFP/THOMAS TRAASDAHL
Der dänische Windpark-Betreiber Orsted verkauft sein europäisches Geschäft mit Windparks an Land für 1,44 Mrd. Euro an die Investmentgesellschaft Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Der Verkauf sei Teil eines Programms zur Stärkung der Bilanz, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Zudem trage der Verkauf dazu bei, den Fokus auf das Geschäft mit Windparks auf See in den europäischen Kernmärkten zu legen, hieß es weiter. Dort werde in den kommenden Jahren die Ausschreibung erheblicher Kapazitäten erwartet.

