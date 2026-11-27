Die Warenimporte sprangen um 21,1 Milliarden auf 365,3 Mrd. Dollar nach oben, während die Warenausfuhren um 6,7 Milliarden auf 215,8 Mrd. Dollar zulegten. Der Außenhandel steuert damit möglicherweise darauf zu, das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal erneut zu schmälern.

Er hatte schon im dritten Quartal das Wachstum gedrückt. Dieser Bremseffekt wurde jedoch durch ein kräftiges Plus bei den Konsumausgaben sowie bei den überwiegend KI-bezogenen Unternehmensinvestitionen in Ausrüstung mehr als ausgeglichen. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent, nachdem sie im Zeitraum von April bis Juni um 2,2 Prozent zugelegt hatte. Der Außenhandel hat seit vier Quartalen in Folge nicht mehr zum Wachstum beigetragen.