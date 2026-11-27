Für das laufende Jahr rechnet S&P mit einem höher als bisher angenommenen Defizit von 5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Auch 2027 dürfte die Lücke mit 5,3 Prozent groß bleiben, da das Wirtschaftswachstum mit geschätzten 0,6 Prozent schwach ausfalle. Frankreichs Staatsverschuldung werde den Prognosen zufolge weiter steigen und bis 2029 rund 118 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen. Gleichzeitig müsse die Regierung in Paris mit steigenden Zinsausgaben rechnen.

Erschwert werde die Haushaltskonsolidierung durch die anhaltende politische Polarisierung im Land, erklärte S&P weiter. Diese dürfte auch über die Präsidentschaftswahl 2027 hinaus anhalten und die Umsetzung von Reformen zur Defizitsenkung und Wachstumsförderung bremsen. Als ausgleichende Stärken der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone wertete die Ratingagentur jedoch das hohe Vermögen der Privathaushalte, die breit aufgestellte Wirtschaft und die weitgehend ausgeglichene Außenhandelsposition.

Als Gründe für die Verbesserung des Bonitätsausblicks für Ungarn nennt die Ratingagentur freigegebene EU-Milliarden und ein Programm zur Haushaltskonsolidierung. Die Bonitätsnote des Landes werde bei "BBB-/A-3" belassen, teilte S&P mit. Die neue, von der Tisza-Partei geführte Regierung habe durch rechtsstaatliche Reformen den Zugang zu blockierten EU-Geldern in Höhe von 16,4 Milliarden Euro ermöglicht. Dies werde das investitionsgetriebene Wirtschaftswachstum fördern und gleichzeitig den Abbau des Haushaltsdefizits erleichtern, erklärten die Bonitätswächter.