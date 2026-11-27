Dass Uber auf die für das Zustandekommen der Übernahme erforderliche Mehrheit kommen würde, war durch feste Zusagen bereits vor Beginn der Annahmefrist klar gewesen. Zu der Beteiligung von 87,1 Prozent kommen Derivate (Total Return Swaps) über 4,2 Prozent an Delivery Hero, die eigentlich in bar ausgeglichen werden, bei denen aber ebenfalls ein Tausch in Aktien vereinbart werden kann. Damit käme Uber über die Marke von 90 Prozent, die dem US-Konzern erlauben würde, die übrigen Aktionäre hinauszudrängen.

Uber will mit dem bis zu 13 Mrd. Euro schweren Zukauf zum weltgrößten Essenslieferdienst außerhalb Chinas werden. Die Amerikaner liefern mit "Uber Eats" bereits Essen aus Restaurants an die Haustür. Die Übernahme hängt nun noch an der Zustimmung der Wettbewerbshüter. Bis dahin bekommen die Delivery-Hero-Aktionäre noch kein Geld. Um Kartellproblemen aus dem Weg zu gehen, hat Delivery Hero vereinbart, sein Geschäft in 14 Ländern, darunter auch in Österreich (foodora), für 1,4 Mrd. Euro an den New Yorker Finanzinvestor SSW Partners abzugeben. SSW bekommt dafür ein Darlehen von Uber über den vollen Kaufpreis. Uber rechnet mit dem Abschluss der Übernahme im zweiten Halbjahr 2027.

"Wir freuen uns über die breite Unterstützung der Delivery-Hero-Aktionäre", sagte Uber-Chef Dara Khosrowshahi. "Jetzt gilt es, gemeinsam die nächsten Schritte anzugehen." Im Zuge der Vereinbarung will Uber den Sitz von Delivery Hero mindestens bis 2029 in Berlin belassen, die Belegschaft dort stabil halten und bis zu 2 Mrd. Euro in Deutschland investieren.