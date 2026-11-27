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Der US-Mobilfunker Verizon erwägt die Übernahme des Glasfaseranbieters Fidium. Mit dem rund 6 Mrd. US-Dollar (5,5 Mrd. Euro) schweren Kauf würde Verizon sein Geschäft in der US-Region Neuengland ausbauen, schrieb die "Financial Times" am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gespräche zwischen Verizon und den Eigentümern von Fidium - Searchlight Capital Partners und British Columbia Investment Management - liefen noch.
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Eine Übernahme von Fidium würde auf die rund 20 Mrd. Dollar schwere Akquisition des Konkurrenten Frontier Communications folgen, die Verizon Anfang des Jahres abgeschlossen hatte. Fidium ist in vielen US-Bundesstaaten aktiv, würde aber vor allem die Stellung von Verizon der nordöstlichen US-Region Neuengland stärken.
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