Novo Nordisk senkt für Abnehm-Mittel in China offenbar stark

Preisreduktion um 48 Prozent geplant
 © APA/APA/AFP/SERGEI GAPON
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk senkt auf dem wichtigen Markt China die Preise für sein Abnehmmittel Wegovy kräftig. Man wappne sich für den intensiven Wettbewerb durch lokale Konkurrenten, wenn das Patent für Wegovy 2026 auslaufe, teilte Novo Nordisk am Montag mit. Laut dem Branchenportal Yicai sollen die Listenpreise für die beiden höchsten Dosierungen in einigen Provinzen um 48 Prozent auf 987 Yuan (119 Euro) beziehungsweise 1.284 Yuan pro Monat gesenkt werden.

Bis zum Jahr 2030 könnten mehr als 65 Prozent der rund 1,4 Milliarden Chinesen übergewichtig oder fettleibig sein, was das Land zu einem schnell wachsenden ⁠Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion macht. Da das Patent von Novo für den Wegovy-Wirkstoff Semaglutid in China und einigen anderen wichtigen Märkten 2026 ausläuft, entwickeln einige Hersteller Chinas bereits eigene Versionen.

Angaben zur neuen Preisgestaltung in China machte der Konzern nicht, aber diese Preissenkung ist Teil einer globalen Strategie. Im November hatte Novo die Preise für Wegovy in Indien um bis zu 37 Prozent gekappt, um in einem weiteren aufstrebenden Markt für Adipositas-Behandlungen Fuß zu fassen. Zudem hatten sich im November Novo und ⁠sein US-Konkurrent Eli Lilly auf niedrigere Preise in den USA geeinigt. Beide Konzerne richten sich zunehmend auf Selbstzahler aus.

