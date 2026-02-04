Novartis steigerte 2025 Umsatz und Gewinn

Die Aktionäre sollen eine um 5,7 Prozent auf 3,70 Franken je Anteilsschein erhöhte Dividende erhalten.

Für 2026 erwartet das Unternehmen zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen ebenfalls niedrig einstelligen Rückgang des operativen Kerngewinns. "Wir gehen davon aus, dass wir 2026 weiter wachsen werden, obwohl der bedeutendste Patentablauf in der Geschichte von Novartis bevorsteht", sagte Konzernchef Vas Narasimhan. Dies unterstreiche die Stärke des Geschäftsmodells. Im vergangenen Jahr habe Novartis trotz des Markteintritts von Nachahmermedikamenten in den USA eine starke Entwicklung gezeigt. "Wir sind nach wie vor auf gutem Weg, unsere mittelfristige Prognose zu erfüllen."