Nordex mit vollen Orderbüchern dank starkem Schlussquartal

Der deutsche Windanlagenbauer Nordex hat dank eines starken Schlussquartals seinen Auftragseingang im Gesamtjahr 2025 deutlich gesteigert. Insgesamt gingen Bestellungen über 10.214 Megawatt (MW) ein, ein Anstieg um 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Allein im vierten Quartal betrug der Auftragseingang 3.552 MW. Der durchschnittliche Verkaufspreis blieb dabei mit 0,89 Mio. Euro pro MW stabil.

von APA Teilen