Niederländische Großbank ING übertrifft Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr 2026 rechnet die Bank nun mit Gesamterträgen von rund 24 Milliarden Euro, nachdem diese 2025 um knapp zwei Prozent auf 23 Milliarden Euro gestiegen waren. Die Kosten sollen dabei moderat von 12,5 auf bis zu 12,8 Milliarden Euro steigen. Auch für 2027 zeigte sich das Geldhaus zuversichtlich und stellte Erträge von etwa 25 Milliarden Euro in Aussicht.

Das Wachstum im vergangenen Jahr sei auch auf eine wachsende Kundenzahl zurückzuführen, erklärte Konzernchef Steven van Rijswijk. "Wir haben unsere Einnahmen diversifiziert und machen mehr Geschäft mit mehr Kunden." So gewann die Bank über ihre Smartphone-App mehr als eine Million weiterer Nutzer, vor allem in Deutschland, Spanien und Rumänien.