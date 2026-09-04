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Neuer Vorstandschef für Lufthansa Technik per Februar 2027

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Wirtschaftsingenieur Gloy übernimmt von Stark
 © DPA, Peter Kneffel, Apa
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Bei der Lufthansa Technik kommt es zu einem Chefwechsel. Der bisher für der operative Geschäft zuständige Harald Gloy wird zum 1. Februar 2027 neuer Vorstandsvorsitzender, teilte die Lufthansa-Tochter am Freitag mit. Der Manager folgt auf den seit 2022 amtierenden Sören Stark (59), der in Pension geht. Der Aufsichtsrat berief den 54-jährigen Gloy für fünf Jahre an die Spitze des Weltmarktführers für flugzeugtechnische Dienstleistungen.

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Der Wirtschaftsingenieur gehört dem Vorstand seit 2022 an. "Harald Gloy ist mit den Strukturen und Prozessen von Lufthansa Technik bestens vertraut und verfügt über eine umfassende Führungserfahrung im Lufthansa Konzern", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Grazia Vittadini. Gloy kenne Kunden, Mitarbeiter und den globalen Markt außergewöhnlich gut. Er begann seine Karriere bei Lufthansa Technik vor mehr als 25 Jahren. Von 2019 bis 2022 war er Vorstandsmitglied bei der Frachttochter des Konzerns, der Lufthansa Cargo, bevor er als Betriebsvorstand (COO) zur Technik-Sparte zurückkehrte. In Österreich gehört die AUA zur Lufthansa.

12.04.2023, Bayern, München: Eine Techniker steht vor einer Lufthansa-Maschine des Typs Airbus A380 im Hangar des Flughafens München. Nach dreijähriger Pause landet der doppelstöckige Flieger wieder in der bayerischen Landeshauptstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

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