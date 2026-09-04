Neuer Vorstandschef für Lufthansa Technik per Februar 2027

Der Wirtschaftsingenieur gehört dem Vorstand seit 2022 an. "Harald Gloy ist mit den Strukturen und Prozessen von Lufthansa Technik bestens vertraut und verfügt über eine umfassende Führungserfahrung im Lufthansa Konzern", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Grazia Vittadini. Gloy kenne Kunden, Mitarbeiter und den globalen Markt außergewöhnlich gut. Er begann seine Karriere bei Lufthansa Technik vor mehr als 25 Jahren. Von 2019 bis 2022 war er Vorstandsmitglied bei der Frachttochter des Konzerns, der Lufthansa Cargo, bevor er als Betriebsvorstand (COO) zur Technik-Sparte zurückkehrte. In Österreich gehört die AUA zur Lufthansa.