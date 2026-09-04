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US-Softwareanbieter Adobe bekommt neuen Konzernchef

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Anil Chakravarthy übernimmt zum 1. Dezember
 © AFP, PATRICIA DE MELO MOREIRA, Apa
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Anil Chakravarthy übernimmt zum 1. Dezember das Amt des Konzernchefs beim US-Softwareanbieter Adobe. Er folge auf Shantanu Narayen, der das Unternehmen seit 2007 geleitet habe, teilte der Entwickler von Programmen wie Photoshop und Illustrator am Donnerstag mit. Narayen wechsele auf den Posten des Verwaltungsratschefs und werde eng mit Chakravarthy zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

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Adobe hatte angekündigt, dass sich Narayen nach der Ernennung eines Nachfolgers von der Unternehmensspitze zurückziehen werde. Im Juni gab das Unternehmen zudem das Ausscheiden von Finanzchef Dan Durn bekannt.

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