Deutschland: Auftragseingang legt stärker als erwartet zu

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Die deutsche Industrie hat auch im Juli mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Aufträge stiegen im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent nach oben revidiert.

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