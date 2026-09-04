USA: Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet

Zudem stellte sich nun nach der Revision von Daten heraus, dass auch im Juli Stellen hinzugekommen waren - wenn auch nur 21.000. Dies gilt für US-Verhältnisse als sehr niedriger Wert. Ursprünglich war allerdings ein Wegfall von 23.000 Jobs gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote verharrte im August bei 4,1 Prozent. Dies weise auf eine solide Verfassung des Arbeitsmarktes hin, meint der Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden wieder angeheizt."

Die Löhne legten wie von Ökonomen prognostiziert um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,2 Prozent gelegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,1 Prozent. Auch dies war so erwartet worden.

Die US-Notenbank Federal Reserve soll für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen. Sie hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Nach Veröffentlichung der Jobdaten taxierten Händler an den Terminmärkten die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung Mitte des Monats auf nunmehr 65 Prozent.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,796 Prozent von 4,748 Prozent. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent auf 99,293 Punkte zu. Der Goldpreis rutschte um 1,6 Prozent ab. Die US-Aktienmärkte eröffneten etwas schwächer, während jene in Europa keinen einheitlichen Trend aufwiesen.

Die US-Notenbank müsse nicht befürchten, dass der Arbeitsmarkt in eine Krise rutsche, erklärte der Experte Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Währungshüter könnten sich damit geldpolitisch voll auf die Entwicklung der Inflation konzentrieren. Fed-Direktor Christopher Waller signalisierte jüngst im Reuters-Interview, dass er für eine weitere Zinspause offen sei, sollte die Inflation abflauen.