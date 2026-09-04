Benetton-Familie baut Geschäft mit Private Equity aus

21Next verwaltet nach Unternehmensangaben derzeit rund drei Milliarden Euro. Zum Start stehen zudem 500 Millionen Euro sogenanntes Seed Capital zur Verfügung. In den kommenden Jahren soll das verwaltete Vermögen auf mehr als zehn Milliarden Euro steigen.

Die neue Plattform ist Teil der strategischen Neuausrichtung von Edizione. Unter dem Vorsitz von Alessandro Benetton will die Holding ihre industrielle Ausrichtung stärken und ihr Portfolio stärker über die traditionellen Beteiligungen der Familie hinaus diversifizieren. "Mit dieser Operation machen wir einen weiteren wichtigen Schritt beim Aufbau der neuen Edizione, die zunehmend industriell ausgerichtet ist", sagte Alessandro Benetton laut Medienangaben.

21Next beschäftigt nach Angaben des Unternehmens mehr als 100 Mitarbeiter und ist direkt in Mailand, Treviso und Paris vertreten. Die Plattform vereint derzeit elf Fonds. Diese investieren unter anderem in Unternehmen, die Finanzierung der Energiewende, Infrastrukturprojekte sowie private Kreditmärkte. Die Gründung von 21Next geht auf eine im November 2025 angekündigte Transaktion zurück. Mit deren Abschluss entsteht eine europäische Plattform für das Management alternativer Anlageklassen. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf vier Bereiche: Private Equity, Energiewende, Infrastruktur und Private Debt.

Mit der Bündelung will Edizione ihre Präsenz an den sogenannten Private Markets ausbauen. Dazu zählen Anlageformen außerhalb der klassischen Börsenmärkte, etwa Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, Infrastrukturinvestitionen und private Kredite.