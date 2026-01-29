Neue Medikamente und Verkaufsschlager beflügeln Sanofi

"Wir erwarten, dass sich das profitable Wachstum über mindestens fünf Jahre fortsetzt", erklärte Konzernchef Paul Hudson. Im vierten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um gut 13 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 26,7 Prozent auf 1,53 Euro zu. Der Umsatz mit neuen Medikamenten wie Ayvakit und Altuviio sprang um fast 50 Prozent in die Höhe. Das Mittel Dupixent, das unter anderem gegen Schuppenflechte eingesetzt wird, steuerte mit einem Plus von 32,2 Prozent rund 4,2 Milliarden Euro zum Konzernumsatz bei. Das Impfstoff-Geschäft schwächelte hingegen und verzeichnete einen leichten Rückgang von 2,5 Prozent.

Im Gesamtjahr 2025 steigerte Sanofi den Umsatz währungsbereinigt um 9,9 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 15 Prozent. Die Aktionäre sollen eine um gut fünf Prozent höhere Dividende von 4,12 Euro je Aktie erhalten. Zudem schloss der Konzern 2025 ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro ab.