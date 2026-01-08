Mutares will Sabic-Bereich kaufen - Größter Deal bisher

Die Transaktion von Mutares soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein. Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Mrd. Dollar. Damit wäre der ETP-Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 700 Mio. Euro - und der dürfte weiter wachsen. Am Donnerstag in der Früh zeichneten sich vorbörslich deutliche Kursgewinne für Mutares ab. Mutares war bis Herbst 2025 am österreichischen Motorenbauer Steyr Motors beteiligt.