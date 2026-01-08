Mutares will Sabic-Bereich kaufen - Größter Deal bisher

©APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme kräftig ausbauen. Dazu will das im SDAX gelistete Münchener Unternehmen vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Mio. Dollar (383 Mio. Euro).
Die Transaktion von Mutares soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein. Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Mrd. Dollar. Damit wäre der ETP-Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 700 Mio. Euro - und der dürfte weiter wachsen. Am Donnerstag in der Früh zeichneten sich vorbörslich deutliche Kursgewinne für Mutares ab. Mutares war bis Herbst 2025 am österreichischen Motorenbauer Steyr Motors beteiligt.
