Munich Re verdient ein Jahr nach Waldbränden deutlich mehr

Allerdings musste die Munich Re bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gingen die Preise bei der Munich Re um 3,1 Prozent zurück. In der Folge fuhr der Konzern sein Geschäftsvolumen um 18,5 Prozent zurück. Die kleinere Konkurrentin Hannover Rück hatte ihr Geschäft in diesem Zuge hingegen deutlich ausgeweitet. Buchanan sprach jedoch von einem weiterhin guten Preisniveau. Dieses dürfte auch bei der nächsten Erneuerungsrunde im Juli "weitgehend gehalten werden".