E.on will britischen Energieversorger Ovo übernehmen

Durch die Übernahme steigt die Kundenzahl des DAX-Konzerns auf der Insel schlagartig: Aktuell hat E.on nach eigenen Angaben 5,6 Millionen Kundinnen und Kunden, durch Ovo kommen rund 4 Millionen dazu. Den Abschluss der Transaktion erwartet E.on im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Der Nachrichtensender "Sky News" hatte zuvor über den bevorstehenden Deal berichtet.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Analysten hatten in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Ovo seit Jahren Marktanteile verliere und dringend Geld brauche, um regulatorische Mindeststandards einhalten zu können. Die US-Bank JPMorgan rechnet daher mit einem "relativ günstigen Kaufpreis".