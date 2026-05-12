Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland hinauf

Bereits im März war die Teuerungsrate kriegsbedingt auf 2,7 Prozent nach oben geschnellt, nachdem sie im Februar noch bei 1,9 Prozent gelegen war. Von März auf April zogen die Preise um 0,6 Prozent an.

Preistreiber Nummer eins blieb Energie: Sie verteuerte sich im April um 10,1 Prozent zum Vorjahresmonat (März: +7,2 Prozent). "Diese Preisanstiege sind maßgeblich auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten und die dadurch ausgelöste Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt zurückzuführen", erklärten die Statistiker. Wegen der Blockade der Straße von Hormuz, durch die normalerweise etwa ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt wird, sind die Weltmarktpreise gestiegen. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich deshalb um 26,2 Prozent, während leichtes Heizöl 55,1 Prozent mehr kostete als im April 2025. Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-3,0 Prozent) und Fernwärme (-1,1 Prozent) verbilligten sich dagegen.

Nahrungsmittel verteuerten sich mit 1,2 (März: +0,9) Prozent unterdurchschnittlich. Hohe Aufschläge gab es etwa bei Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (+6,6 Prozent). Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+3,7 Prozent), Fleisch und Fleischwaren sowie Obst (beide +3,6 Prozent) kosteten ebenfalls mehr. Günstiger zu haben waren dagegen Butter (-25,4 Prozent) und Olivenöl (-8,9 Prozent) sowie Kartoffeln (-14,4 Prozent) und Molkereiprodukte (-5,6 Prozent).

Dienstleistungen kosteten 2,8 Prozent mehr. Besonders stark im Vorjahresvergleich verteuerten sich Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+6,8 Prozent) sowie die Personenbeförderung (+6,2 Prozent), während Pauschalreisen (-3,5 Prozent) weniger kosteten. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, stiegen um 2,3 Prozent.

"Der Preisschub ist bisher nicht breit angelegt", sagte die Expertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Silke Tober. Das könnte sich aber ändern: Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge planen mehr Unternehmen, ihre Preise anzuheben. Der entsprechende Indikator für die Preiserwartungen stieg von 25,5 im März auf 31,6 Punkte im April und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. "Der Iran-Krieg hinterlässt seine Spuren in der deutschen Wirtschaft", sagte Ifo-Konjunktur-Chef Timo Wollmershäuser. "Die Unternehmen geben die gestiegenen Energiekosten nun zunehmend an ihre Kunden weiter."