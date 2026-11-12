Trotz des Gewinnrückgangs hatte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2026 schon Ende Oktober auf 6,6 Mrd. Euro angehoben. In den Monaten Juli bis September ging der Überschuss im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Mrd. Euro zurück. Neben der Rückversicherungssparte warf auch die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte.