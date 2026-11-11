© AFP, CHRISTOF STACHE, APA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Münchner Versicherungsriese Allianz schraubt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben. Das operative Ergebnis werde bis zu 18,6 Milliarden Euro erreichen, teilte die Allianz am Mittwochabend mit. Bisher hatte sie ein Ergebnis in einer Spanne von 16,4 bis 18,4 (2025: 17,4) Milliarden Euro in Aussicht gestellt. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der operative Gewinn auf den Rekordwert von 14,1 (Vorjahr: 13,1) Milliarden Euro.

von APA Teilen