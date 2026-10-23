Das ist zwar weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, aber gut 200 Millionen mehr als die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Nach neun Monaten steht damit bereits ein Gewinn von 5,7 Mrd. Euro zu Buche.

Die Großschadenlast sei im Sommer unterdurchschnittlich und unerwartet niedrig ausgefallen. Schwere Hurrikans über dem westlichen Atlantik sind fast ausgeblieben. Zudem sprach die Münchener Rück von einem starken Kapitalanlageergebnis in der Rückversicherung. Wenn sich bis zum Jahresende nicht noch heftigere Naturkatastrophen oder andere Großschäden ergäben, wolle der Rückversicherer die guten Zahlen dazu nutzen, die Reserven in der Bilanz zu stärken und damit für künftige Belastungen vorzubauen. Trotzdem werde das Ergebnis höher ausfallen als bisher gedacht.