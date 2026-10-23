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Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika hat in den ersten neun Monaten des Jahres nach eigenen Angaben die Gewinnerwartungen des Marktes erfüllt und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, verzeichnete der Konzern bis Ende September einen Nettogewinn von 887,8 Millionen Franken (963,85 Mio. Euro). Damit traf Sika die Prognosen der Analysten, die im Schnitt mit 888 Mio. Franken gerechnet hatten.
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Der Umsatz stieg auf 8,71 Mrd. Franken und übertraf damit die Erwartungen von 8,67 Mrd. Franken. In lokalen Währungen, die den Effekt des starken Schweizer Frankens herausrechnen, wuchsen die Erlöse um 4,8 Prozent. Hitzewellen im Juli und August hätten die Bautätigkeit in Teilen Mittel- und Südeuropas zwar kurzzeitig gebremst, im September habe sich das Geschäft jedoch wieder erholt, hieß es weiter. Für das Gesamtjahr rechnet der Hersteller von Zusatzstoffen zur Verstärkung und Abdichtung von Wänden, Böden und Dächern weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent sowie einer operativen Rendite (EBITDA-Marge) von 19,0 bis 19,5 Prozent.