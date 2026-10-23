Der Umsatz stieg auf 8,71 Mrd. Franken und übertraf damit die Erwartungen von 8,67 Mrd. Franken. In lokalen Währungen, die den Effekt des starken Schweizer Frankens herausrechnen, wuchsen die Erlöse um 4,8 Prozent. Hitzewellen im Juli und August hätten die Bautätigkeit in Teilen Mittel- und Südeuropas zwar kurzzeitig gebremst, im September habe sich das Geschäft jedoch wieder erholt, hieß es weiter. Für das Gesamtjahr rechnet der Hersteller von Zusatzstoffen zur Verstärkung und Abdichtung von Wänden, Böden und Dächern weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent sowie einer operativen Rendite (EBITDA-Marge) von 19,0 bis 19,5 Prozent.