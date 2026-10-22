Die Ankündigung hat die Aktie unter Druck gesetzt. Die Papiere der US-Fluggesellschaft gaben im vorbörslichen Handel um vier Prozent nach. Rivalen wie United und Delta verloren rund zwei bis 2,5 Prozent. American erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 einen Verlust je Aktie zwischen 1,00 und 1,60 Dollar. Zuvor war die Fluggesellschaft von einem Gewinn von 65 Cent bis zu einem Verlust von 65 Cent je Aktie ausgegangen.