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American Airlines hat wegen stark gestiegener Kerosinpreise die Jahresprognose gesenkt. Im abgelaufenen dritten Quartal weitete American Airlines den Nettoverlust auf 269 Mio. Dollar (240 Mio. Euro) aus, nach 114 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum. Als Hauptgrund nannte die Fluggesellschaft die Treibstoffkosten. Für das vierte Quartal rechnet sie mit einem Kerosinpreis von etwa 4,70 Dollar pro Gallone, was fast einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.
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Die Ankündigung hat die Aktie unter Druck gesetzt. Die Papiere der US-Fluggesellschaft gaben im vorbörslichen Handel um vier Prozent nach. Rivalen wie United und Delta verloren rund zwei bis 2,5 Prozent. American erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 einen Verlust je Aktie zwischen 1,00 und 1,60 Dollar. Zuvor war die Fluggesellschaft von einem Gewinn von 65 Cent bis zu einem Verlust von 65 Cent je Aktie ausgegangen.