Das Risiko einer Ausbreitung des Krebses sinkt laut dem Datensatz um 38 Prozent. Die Ergebnisse basieren den Angaben zufolge auf den Ergebnissen von mehr als 1.100 Patienten in den ersten zwei Jahren nach der Behandlung.

Die Untersuchung ist die erste, die die Wirksamkeit eines personalisierten Ansatzes belegt. Dabei wird ein auf die einzigartigen Mutationen des jeweiligen Tumors zugeschnittener Impfstoff mit einem Medikament kombiniert, das dem Immunsystem bei der Krebsbekämpfung hilft. Der Impfstoff wurde zusammen mit Mercks Immuntherapie Keytruda getestet, die zu den weltweit meistverkauften Medikamenten zählt.

Moderna und Merck hatten bereits im August berichtet, die Studie sei erfolgreich gewesen - jedoch keine Details genannt. Analysten an der Wall Street haben im Vorfeld der Präsentation auf eine Verringerung des Rückfallrisikos um mindestens 40 Prozent gehofft.

Moderna-Aktien hatten im August vor Bekanntwerden der Studie bei rund 63 Dollar notiert und dann binnen eines Tages 177 Prozent zugelegt. In den Wochen danach kletterte der Kurs weiter und lag zuletzt bei rund 245 Dollar. Nach Bekanntwerden der Details zu dem verringerten Risiko sackten die Papiere am Donnerstag gleichwohl um bis zu 25 Prozent auf 181 Dollar ab.