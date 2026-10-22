Die Vereinbarung sieht zunächst vor, dass BKT die Reifen nach den technologischen und qualitativen Standards von Pirelli in einer neuen, hochmodernen Produktionsstätte herstellt. In einer zweiten Phase könnte unter bestimmten Voraussetzungen ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen entstehen. Geplant ist dann ein weiteres Werk für hochwertige Pkw-Reifen der Marken Pirelli und BKT, die sowohl für den indischen Markt als auch für den internationalen Absatz bestimmt sind.

Mit der Partnerschaft will Pirelli von der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Reifen in Indien profitieren. Der Konzern war dort bisher ausschließlich mit Vertriebsaktivitäten vertreten. Die Pkw-Neuzulassungen in Indien dürften zwischen 2025 und 2030 jährlich um fünf bis sieben Prozent zunehmen. Für das Premiumreifensegment wird in diesem Zeitraum ein nahezu fünffaches Wachstum erwartet.

"Die Vereinbarung ist eine strategische Entscheidung, die es uns ermöglicht, unsere Position in einem Markt mit besonders großen Wachstumsperspektiven zu stärken", sagte Pirelli-Verwaltungsratschef Marco Tronchetti Provera. Indien gewinne in der globalen Automobilindustrie zunehmend an Bedeutung. BKT mit Sitz in Mumbai wurde 1987 gegründet und zählt zu den führenden Herstellern von Reifen für Geländefahrzeuge und Spezialmaschinen. Das Unternehmen beliefert Kunden in mehr als 160 Ländern und baut sein Geschäft mit Pkw-Reifen und weiteren Fahrzeugsegmenten aus.