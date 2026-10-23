Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg: Von Juni bis August zog der Auftragseingang um 7,6 Prozent über dem Niveau der drei Monate zuvor.

Die Bestellungen im Hochbau legten im August um 12,4 Prozent zu. Der Tiefbau - der von staatlichen Aufträgen etwa für den Straßenbau geprägt ist - meldete sogar ein Plus von 31,6 Prozent. Die Branche hofft auf das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität der deutschen Bundesregierung. In der Breite kämen die Mittel daraus bisher jedoch kaum an, kritisierten Verbände zuletzt.