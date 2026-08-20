Modehändler Shein verschiebt Börsengang auf September

Reuters hatte am Montag berichtet, dass Shein noch in dieser Woche den Startschuss für den Börsengang geben wolle, zu einer Bewertung von rund 25 Milliarden Dollar (21,54 Mrd. Euro) - einem Viertel der 100 Milliarden, die einer Finanzierungsrunde vor vier Jahren zugrunde gelegen waren. Ursprünglich hatte Shein eine Bewertung zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar veranschlagt. Dem Bericht zufolge soll die Zeichnungsfrist nun am kommenden Montag (24. August) beginnen.