Modehändler Shein strebt Marktwert von nur 25 Mrd. Dollar an

Die Zeichnungsfrist für den geplanten Börsengang in Hongkong soll am 19. August beginnen. Die Erstnotiz ist für den 28. August vorgesehen.

Mit etwa 25 Milliarden Dollar läge der Börsenwert deutlich unter den von Shein bisher angepeilten 30 bis 40 Milliarden Dollar. In den vergangenen Wochen hatten Investoren wegen eines schwächelnden Wachstums Zweifel an diesem Ziel geäußert. Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2022 war Shein noch mit 100 Milliarden Dollar bewertet worden.

Seither weht Shein und anderen chinesischen Billiganbietern wie Temu internationaler Gegenwind ins Gesicht: Sie hatten mit einem Direktversand aus der Fabrik zum Endkunden die Zollbestimmungen der Europäischen Union (EU) und der USA umgangen. Die dortigen Behörden reagierten mit einem Mindestzoll beziehungsweise mit einer Aufhebung der Zollfreiheit für Waren unter einem Schwellenwert. Shein rutschte daraufhin im ersten Quartal in die Verlustzone.

Der inzwischen in Singapur ansässige Modehändler produziert seine Kleidung in China und vertreibt sie außerhalb der Volksrepublik. Er bringt täglich mehrere tausend neue Kleidungsstücke seiner zehn Marken auf den Markt, die ausschließlich über die eigene Webseite verkauft werden. Das Unternehmen hat zudem ein System entwickelt, um die Produktion rasch an die Nachfrage anzupassen. Dadurch liegt der Anteil unverkaufter Ware nach eigenen Angaben durchgängig im niedrigen einstelligen Prozentbereich.