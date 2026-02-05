Milliardenverlust von Tata Motors wegen Cyberangriff

Der Luxusautohersteller, der in Großbritannien 1.000 Fahrzeuge in drei Werken vom Band laufen lässt, hatte die Fertigung nach dem Angriff im August für fast sechs Wochen eingestellt. Anfang Oktober begann JLR, die Produktion wieder hochzufahren. Die normalen Produktionsniveaus wurden erst wieder Mitte November erreicht. Die britische Tochter ist für bis zu 80 Prozent des Umsatzes von Tata Motors verantwortlich. Die britische Regierung hatte dem größten Autobauer des Landes mit einer Kreditgarantie von 1,5 Milliarden Pfund (1,74 Mrd. Euro) unter die Arme gegriffen, um dessen Lieferkette zu stützen.

Während das Inlandsgeschäft von Tata Motors um 22 Prozent zulegte, brach der Absatz bei JLR um 43 Prozent ein. Der Konzernumsatz fiel um 25,8 Prozent auf 696,05 Milliarden Rupien. Die operative Gewinnmarge von JLR rutschte auf minus 6,8 Prozent, nach plus neun Prozent im Vorjahr. Für das bis Ende März 2026 laufende Geschäftsjahr rechnet JLR nur noch mit einer EBIT-Marge zwischen null und zwei Prozent.