Mercedes will Arbeitskosten um 800 Millionen Euro senken

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Mercedes-Benz will einem Medienbericht zufolge bei den Arbeitskosten in Deutschland insgesamt 800 Millionen Euro einsparen. Dies berichtete das Magazin "WirtschaftsWoche" am Donnerstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wie die Summe konkret zusammenkommen soll, ist demnach noch offen. Neben einer unbezahlten Erhöhung der Arbeitszeit stünden eine Anpassung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes oder die Streichung von Sonderzahlungen im Raum.

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