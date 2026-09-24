Mercedes will Arbeitskosten um 800 Millionen Euro senken

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Mercedes-Benz will einem Medienbericht zufolge bei den Arbeitskosten in Deutschland insgesamt 800 Millionen Euro einsparen. Dies berichtete das Magazin "WirtschaftsWoche" am Donnerstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wie die Summe konkret zusammenkommen soll, ist demnach noch offen. Neben einer unbezahlten Erhöhung der Arbeitszeit stünden eine Anpassung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes oder die Streichung von Sonderzahlungen im Raum.
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Der Stuttgarter Autobauer wollte die laufenden Gespräche zwischen Unternehmen und Betriebsrat nicht kommentieren.
ARCHIV - 20.02.2025, Baden-Württemberg, Böblingen: Ein beleuchteter Mercedes Stern, das Logo des Fahrzeugherstellers Mercedes-Benz, steht vor einem Kundencenter. Die Mercedes-Benz-Group AG gibt die Jahreszahlen für 2024 bekannt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.