Bertelsmann will mit Fusion Bildungsgeschäft stärken

"Mit dem geplanten Zusammenschluss von Afya und YDUQS entsteht unter unserer Führung eines der größten brasilianischen Bildungsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 1,6 Milliarden Euro", sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. "Das Bildungsgeschäft wird damit immer mehr zu einer tragenden Säule in unserem Portfolio."

Durch die Transaktion entstehe ein Unternehmen mit mehr als 900.000 Studierenden, 40.000 allein im Studiengang Medizin, und 440.000 Online-Studierenden, wie der Konzern erklärte. Aus dem vereinbarten Aktien-Umtauschverhältnis von 69 Prozent (Afya) und 31 Prozent (YDUQS) ergibt sich demnach für Bertelsmann ein Anteil von 47 Prozent an dem zusammengeführten Unternehmen, das weiter im Novo Mercado an der brasilianischen Börse B3 notiert sein wird. CEO des Unternehmens mit Sitz in Rio de Janeiro werde der bisherige Chef von Afya, Virgilio Gibbon. Chairman wird Kay Krafft, Chef der Bildungssparte von Bertelsmann.