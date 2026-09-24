Ifo-Index im September zum fünften Mal in Folge gestiegen

Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage positiver. Auch ihre Erwartungen hellten sich weiter auf. "Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Erholungskurs fort", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Zuletzt hatte die Umfrage des Finanzdienstleisters S&P Global unter Einkaufsmanagern das stärkste Wachstum der deutschen Wirtschaft seit elf Monaten signalisiert. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihrem Herbstgutachten damit, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 1,3 Prozent zulegen wird. Das Ifo veranschlagt mit 1,4 Prozent sogar einen Tick mehr Wachstum.