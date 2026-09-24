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Ifo-Index im September zum fünften Mal in Folge gestiegen

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Deutsche Wirtschaft setzt laut Fuest ihren Erholungskurs fort
 © DPA, Peter Kneffel, Apa
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Der sich abzeichnende Aufschwung hebt die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen immer weiter. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im September auf 89,9 Punkte, nach 88,8 Zählern im August, und damit das fünfte Mal in Folge. Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit 89,0 Punkten gerechnet.

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Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage positiver. Auch ihre Erwartungen hellten sich weiter auf. "Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Erholungskurs fort", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Zuletzt hatte die Umfrage des Finanzdienstleisters S&P Global unter Einkaufsmanagern das stärkste Wachstum der deutschen Wirtschaft seit elf Monaten signalisiert. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihrem Herbstgutachten damit, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 1,3 Prozent zulegen wird. Das Ifo veranschlagt mit 1,4 Prozent sogar einen Tick mehr Wachstum.

ARCHIV - 09.01.2025, Bayern, München: Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. (zu dpa: «Ifo-Präsident warnt wegen US-Zöllen vor Rezession») Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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