Mercedes bietet in USA neues Stadtverkehrsassistenzsystem an

Bisher ist Tesla der einzige Autohersteller, der ⁠mit seinem "Full Self-Driving"-System (FSD) eine vergleichbare Funktion in den USA anbietet. Dieses kostet rund 8.000 Dollar als Einmalkauf oder 99 Dollar pro Monat im Abonnement. Die meisten Autohersteller beschränken Selbstfahrfunktionen auf Autobahnen, wo die Verkehrsmuster vorhersehbarer sind. Wie bei Tesla müssen jedoch auch bei dem Mercedes-System die Fahrer jederzeit aufmerksam und bereit zum Eingreifen bleiben. In China ist das ⁠System bereits seit Ende letzten Jahres erhältlich.