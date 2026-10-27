"Das vierte Quartal war das 15. Quartal in Folge mit Profitabilitätswachstum", betonte Ceconomy. Besonders gute Zahlen verzeichnete das Unternehmen dabei bei Haushaltsgeräten sowie bei IT und Mobilgeräten. Man habe ein solides Fundament für zukünftiges Wachstum gelegt, hieß es. Ziel seien rund 800 Mio. Euro bereinigtes EBIT im Geschäftsjahr 2028/29.

Ceconomy betrieb Ende September 1.068 Geschäfte der Marken MediaMarkt, MediaWorld und Saturn in elf Ländern Europas, eines mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten Filialen gab es mit 390 in Deutschland. Rund 50.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen, das vor allem Elektronikprodukte und Dienstleistungen für Haushaltskunden anbietet.

Der chinesische Onlinehändler JD.com will Ceconomy übernehmen. Das deutsche Bundeskartellamt hat die Übernahme bereits freigegeben. Die Prüfung der EU dauert noch an.