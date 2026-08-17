Mayr-Melnhof kauft deutsches Kartonwerk Arnsberg

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Der Verpackungskonzern Mayr-Melnhof (MM) kauft in Deutschland zu. Die Sparte MM Board & Paper hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbetriebs des deutschen Recyclingkartonwerks R.D.M. Arnsberg unterzeichnet. Das teilte MM am Montag mit. Die Transaktion, die im Rahmen eines Asset Deals erfolgt, muss noch wettbewerbsrechtlich genehmigt werden. Der Abschluss des Deals wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

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