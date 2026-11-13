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Trotz des gestiegenen Goldpreises hat der Luxusgüterkonzern Richemont deutlich mehr verdient. Dank eines weiterhin florierenden Schmuckgeschäfts zog der Gewinn des Herstellers von Cartier und Van Cleef & Arpels von April bis September um 39 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro an, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte. Der Umsatz stieg dabei in Lokalwährungen um 17 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro.
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Angesichts des branchenweit verhaltenen Geschäfts im Schlüsselmarkt China und der vom Krieg in Nahost ausgelösten Bremsspuren im Tourismus verlangsamte sich das Wachstum im zweiten Quartal allerdings von den 20 Prozent des ersten Quartals. Analysten hatten für das Halbjahr mit einem Umsatz von 12,2 Milliarden Euro und einem Gewinn von 2,2 Milliarden Euro gerechnet.