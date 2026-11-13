© AFP, HECTOR RETAMAL, APA home Aktuell Nachrichtenfeed

Trotz des gestiegenen Goldpreises hat der Luxusgüterkonzern Richemont deutlich mehr verdient. Dank eines weiterhin florierenden Schmuckgeschäfts zog der Gewinn des Herstellers von Cartier und Van Cleef & Arpels von April bis September um 39 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro an, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte. Der Umsatz stieg dabei in Lokalwährungen um 17 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro.

von APA Teilen