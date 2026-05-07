Luxusautobauer Maserati verzeichnet hohe Verluste

Der Umsatz ging um fast 37 Prozent auf 506,8 Millionen Euro zurück. Waren 2024 noch 10.030 Fahrzeuge abgesetzt worden, so halbierte sich die Zahl 2025 auf 5.850, was einem Minus von 42 Prozent entspricht. Auch das operative Ergebnis fiel mit einem Verlust von mehr als 822 Millionen Euro klar negativ aus.

Parallel dazu läuft ein Restrukturierungsprogramm. Laut Unternehmen wurden 33 Stellen abgebaut. Insgesamt beschäftigt Maserati 842 Mitarbeiter. Finanziell bleibt die Marke stark auf Unterstützung der Konzernmutter angewiesen. Stellantis beschloss 2025 eine Kapitalerhöhung von 850 Millionen Euro zur Stützung Maseratis, nachdem das Unternehmen im Vorjahr 350 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hatte.

Trotz der anhaltenden Verluste bekräftigte der Konzern die Fortführung der Marke. Diese sei gesichert, heißt es. Maserati bleibe demnach eine strategische Luxusmarke im Stellantis-Portfolio, berichtete das Blatt..

Ein neuer Industrieplan soll am 21. Mai in Detroit vorgestellt werden. Verantwortlich ist CEO Antonio Filosa, der auch die künftige Ausrichtung der Marke neu definieren soll. Zugleich stellt Stellantis klar, dass Maserati nicht zum Verkauf steht - trotz wiederkehrender Spekulationen, unter anderem über mögliche Interessenten aus China. Ziel sei vielmehr eine langfristige Neupositionierung innerhalb des Konzerns.