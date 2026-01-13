Lindt & Sprüngli wächst dank Preiserhöhungen zweistellig

©APA/APA/AFP/ANNA KURTH
Kräftige Preiserhöhungen wegen hoher Kakaokosten haben dem Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli ein deutliches Umsatzplus beschert. Die Erlöse kletterten 2025 um 12,4 Prozent auf 5,92 Mrd. Franken (6,4 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Preisanhebungen von 19 Prozent hätten geringere Verkaufsmengen mehr als ausgeglichen, hieß es. Der Trend zu Premiumprodukten habe sich verstärkt.
Trotz der unsicheren Wirtschaftslage hätten die Verbraucher sich etwas gegönnt. Zum Wachstum trug zudem die weltweite Einführung der "Lindt Dubai Style Schokolade" bei. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 stellte der Vorstand eine Steigerung der operativen Umsatzrendite (EBIT-Marge) im unteren Bereich von 20 bis 40 Basispunkten in Aussicht, nach einer Marge von 16,2 Prozent im Jahr zuvor.