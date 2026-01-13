Lindt & Sprüngli wächst dank Preiserhöhungen zweistellig

Trotz der unsicheren Wirtschaftslage hätten die Verbraucher sich etwas gegönnt. Zum Wachstum trug zudem die weltweite Einführung der "Lindt Dubai Style Schokolade" bei. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 stellte der Vorstand eine Steigerung der operativen Umsatzrendite (EBIT-Marge) im unteren Bereich von 20 bis 40 Basispunkten in Aussicht, nach einer Marge von 16,2 Prozent im Jahr zuvor.