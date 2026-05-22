Leitbörsen in Asien schließen mit weiteren Gewinnen

Dies verhalf technologielastigen Märkten wie Taiwan zu Gewinnen. In Japan stützten zudem neue Inflationsdaten. Der Leitindex Nikkei-225 kletterte um 2,68 Prozent auf 63.339,07 Zähler. Er glich damit die Verluste im Wochenverlauf wieder aus. Dabei waren Aktien der Beteiligungsgesellschaft Softbank mit deutlichen Aufschlägen gefragt.

Die Inflation in Japan hatte sich im April überraschend stark abgeschwächt und den tiefsten Stand seit vier Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,4 Prozent im Jahresvergleich zu. Schwächer war die Teuerung zuletzt im März 2022 gewesen. Dadurch sei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni leicht gesunken, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Auch die chinesischen Börsen zogen an. Der Shanghai Composite notierte zuletzt 0,87 Prozent höher mit 4.112,90 Punkten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,93 Prozent auf 25.620,09 Punkte. Hier waren Aktien des PC-Herstellers Lenovo Group dank eines starken Gewinnwachstums im Bereich Künstlicher Intelligenz gefragt. Im Vergleich zur Vorwoche lag der Hang Seng allerdings noch im Minus.

Der australische ASX All Ordinaries schloss unterdessen 0,41 Prozent fester mit 8.877,20 Punkten.