Leitbörsen in Asien schließen mit Kurszuwächsen

©AFP, HECTOR RETAMAL, Apa
Asiens Börsen haben den positiven Trend von der Wall Street am Mittwoch aufgenommen. Bei sinkenden Ölpreisen setzten der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi ihre Erholung fort. Beide sehr technologielastigen Indizes tun sich seit dem Ende ihrer Kursrallys im Juni eher schwer. Umso wichtiger werden für sie die Geschäftszahlen und vor allem der Ausblick des KI-Riesen Nvidia am Mittwoch nach dem US-Handelsende sein.
von
In Tokio schloss der Nikkei-225 0,6 Prozent höher bei 66.262 Punkten, während der Kospi in Seoul um rund ein Prozent auf 6.808 Punkte anzog.
Auch an den chinesischen Börsen ging es hoch. So kletterte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent auf 25.653 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,9 Prozent auf 4.591 Punkte.
In Australien schloss der S&P ASX 200 0,4 Prozent tiefer bei 9.127 Punkten.
SHANGHAI - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL