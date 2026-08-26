Leitbörsen in Asien schließen mit Kurszuwächsen

In Tokio schloss der Nikkei-225 0,6 Prozent höher bei 66.262 Punkten, während der Kospi in Seoul um rund ein Prozent auf 6.808 Punkte anzog.

Auch an den chinesischen Börsen ging es hoch. So kletterte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent auf 25.653 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,9 Prozent auf 4.591 Punkte.

In Australien schloss der S&P ASX 200 0,4 Prozent tiefer bei 9.127 Punkten.